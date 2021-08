ASL Frosinone. Al via la campagna vaccinale per gli studenti internazionali dell’Università di Cassino

Sono in totale 150 gli studenti internazionali dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale che oggi pomeriggio, dalle ore 18.30, ricevono il vaccino monodose Janssen (Johnson&Johnson) presso l’hub Stellantis di Piedimonte San Germano.

I dettagli

La Caritas Diocesana di Sora-Aquino-Pontecorvo sede di Cassino, che promuove e sostiene l’iniziativa, mette a disposizione un servizio navetta per raggiungere Piedimonte da Cassino.

«Siamo lieti di dare un contributo per l’internazionalizzazione di questo territorio e rendere più sicura la permanenza degli studenti qui in Ciociaria – commenta il Direttore della Asl, la dottoressa Pierpaola D’Alessandro. – Crediamo sia proprio utile prepararli per tempo alla ripresa delle attività di studio e culturali».

«La ASL di Frosinone dimostra anche in questa occasione straordinaria sensibilità ed efficienza in un periodo così delicato – afferma il Rettore Giovanni Betta – La vaccinazione ai nostri studenti internazionali è un’operazione che permette di raggiungere studenti che altrimenti non sarebbe possibile raggiungere mediante la piattaforma regionale».

Il Prof. Giovanni Betta ricorda Altynay Rakhimova, la studentessa dell’Università di Cassino del corso di laurea in Economics and Business, recentemente scomparsa vittima di COVID, in Kazakhstan.

Gli studenti sono accompagnati dal Prof. Marco Dell’Isola che entrerà in carica il prossimo primo novembre quale nuovo rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e dalla Responsabile dell’Ufficio Studenti Stranieri dott.ssa Laura Morone.

Prima dell’inizio dell’anno accademico, la ASL di Frosinone e l’Università di Cassino organizzano un open day vaccinale per tutti gli studenti che frequentano l’ateneo di Cassino. A breve sarà comunicata la data.

