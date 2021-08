Pomezia. Arrestate due persone trovate in possesso di 11kg di droga e 7mila euro in contanti

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 58enne ed un 48enne, entrambi originari di Roma, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in concorso tra loro.

I fatti

In particolare, durante uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati, con particolare attenzione al monitoraggio delle principali vie di comunicazione del territorio di Pomezia, i militari della Stazione Carabinieri di Torvajanica, mentre effettuavano controlli alla circolazione stradale sulla S.P. 104, hanno intimato l’alt ad un veicolo con a bordo il 58enne, con precedenti, appena uscito dall’abitazione di un altro soggetto noto alle forze dell’ordine.

Attirati dalla presenza sospetta di uno zaino collocato sul sedile posteriore del mezzo, i Carabinieri hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito rinvenendo ben 3 kg di hashish e quasi 1.000 euro in contanti.

I Carabinieri hanno deciso quindi di effettuare un’ulteriore perquisizione nella casa da dove il trafficante era appena uscito, abitata dal 48enne, rinvenendo altri 7,4 kg di hashish, 645 g di marjiuana, 440 g di cocaina e più di 6.000 euro in contanti, il tutto nascosto tra il giardino e l’interno dell’abitazione.

Per i due uomini sono immediatamente scattate le manette ed entrambi sono stati trattenuti in attesa di essere associati presso istituti penitenziari in attesa della convalida.