Pomezia, paura nella notte per due incendi. Residenti scendono in strada

Sirene, fumo e fiamme nella notte a Pomezia. Alcuni cittadini sono scesi in strada per mettere in salvo le auto.

Pomezia, due incendi nella notte: la ricostruzione

È successo tutto nella nottata di oggi, domenica 8 agosto 2021, a Pomezia. Poco dopo le 2:40 si sono verificati due incendi: uno nei pressi di piazzale delle Regione, l’altro poco distante.

A creare maggiore apprensione è stato il primo rogo che, tra l’altro, ha interessato anche un’area dedicata ad un asilo. Come specificato in precedenza, alcuni residenti sono stati costretti a scendere in strada per paura che le fiamme potessero coinvolgere le loro automobili.

Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco che ha ripristinato la situazione in poco tempo.