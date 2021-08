Gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Frosinone hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano 40 anni per possesso di sostanza stupefacente.

Sottoposto a controllo, gli agenti Polfer hanno rinvenuto nello zaino, all’interno di un sacchetto per la spesa, la sostanza stupefacente. Suddivisa in 5 involucri separati e sigillati in sacchetti in plastica sottovuoto, la sostanza è risultata come derivato della cocaina.

È stata posta sotto sequestro, unitamente a due apparecchi telefonici in possesso dell’uomo.