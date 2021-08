Agosto entra nella sua fase più calda e la settimana che ci porterà al giorno di Ferragosto non deluderà le attese per gli amanti del bel tempo. Colonnine di mercurio che tenderanno ai massimi stagionali e una complessiva situazione di bel tempo fungeranno da apripista nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 agosto 2021, nonostante qualche sporadica comparsa di nubi che, ad ogni modo, non stravolgerà il quadro generale.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 agosto 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 9 agosto:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Sereno con lievi velature

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Sera: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Temperatura prevista: min 24° C; max 34° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 10 agosto:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Sera: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Temperatura prevista: min 23° C; max 37° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 9 agosto:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 22° C; max 36° C. Venti: deboli

Martedì 10 agosto:

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Mattina: Sereno con lievi velature

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Sera: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Temperatura prevista: min 23° C; max 38° C. Venti: deboli