È stato firmato il 6 agosto il protocollo d’intesa che garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi – validi per l’emissione della certificazione digitale – a prezzo calmierato anche presso le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni/Province autonome – fanno sapere sul sito del Governo.

L’accordo, predisposto dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, d’intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza, prevede le medesime condizioni del protocollo sottoscritto ieri con le associazioni di categoria delle farmacie.

In particolare, anche presso le strutture sanitarie aderenti, sarà possibile effettuare i test antigenici rapidi al prezzo di 8 Euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e di 15 Euro per gli over 18.

In analogia al protocollo citato, per i test eseguiti in favore dei minori, è previsto un contributo da parte dell’Amministrazione Pubblica pari a 7 Euro, per cui la remunerazione complessiva per le strutture sanitarie sarà pari a 15 Euro.

Il protocollo sarà valido fino al 30 settembre 2021 e l’elenco delle strutture aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19.

Dal 6 Agosto 2021 è entrato in vigore il nuovo protocollo d’intesa che garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti. Il costo sarà di 8 Euro per under 18 e 15 Euro per i maggiorenni.

Il test antigenico rapido con esito negativo permette di ottenere subito il GREEN PASS, la Certificazione in formato digitale e stampabile, necessaria per accedere a:

– cerimonie civili e religiose;

– residenze sanitarie assistenziali;

– spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”;

– qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso;

– spettacoli, eventi e competizioni sportive;

– musei, istituti e luoghi di cultura;

– piscine, palestre e centri benessere;

– fiere, sagre, convegni e congressi;

– centri termali, parchi tematici e di divertimento;

– centri culturali e ricreativi;

– sale da gioco e casinò;

– concorsi pubblici.

Il GREEN PASS non è richiesto ai minori di 12 anni.

Le prenotazioni, la gestione degli appuntamenti e l’esecuzione dei test verranno eseguiti dalle farmacie, con priorità alla fascia di età 12-18 anni.

L’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato a breve al seguente link: https://www.governo.it/it/cscovid19