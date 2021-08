Oggi è il Green Pass Day: ecco dove bisogna esibirlo

Dopo tante polemiche che hanno diviso maggioranza e opposizione, oggi scatta il giorno dell’obbligatorietà del Green Pass, il famoso “lascia passare” elettronico per stare all’interno dei luoghi chiusi.

Sport, ristoranti e tanto altro: da oggi è obbligatorio esibire il Green Pass

Il Green Pass sarà obbligatorio dai 12 anni in su e darà la possibilità alle persone di entrare all’interno di luoghi chiusi come ad esempio pub, ristoranti, cinema, teatri e tanto altro. Un documento voluto fortemente dalla maggioranza di governo che, a detta loro, rende più sicura la vita delle persone.

Su questo argomento ci sono state molte divisione ma oggi, dopo diversi tira e molla, è arrivato il giorno in cui il documento diventa obbligatorio.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Ecco un elenco delle altre attività dove serve il Green Pass.