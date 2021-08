San Giorgio a Liri, giovani fermati a bordo di un motorino rubato

A San Giorgio a Liri, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione, un 19enne già censito per furto ed un 20enne incensurato, entrambi del luogo.

La vicenda

Nello specifico, i due giovani venivano controllati in quel centro a bordo di un ciclomotore, che da accertamenti risultava essere oggetto di un furto consumato a San Giorgio a Liri il 28 luglio 2021 a danno di una persona del posto.

Dopo le verifiche di rito il mezzo veniva restituito al legittimo proprietario ed il 19enne, che si trovava alla guida dello stesso, segnalato all’autorità competente anche per guida senza patente, poiché mai conseguita.