Continuano capillari controlli volti a reprimere le attività illecite, a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e ad impedire, sanzionandola duramente, la somministrazione e la vendita di sostanze alcoliche oltre l’orario consentito.

7 giorni di sospensione dell’attività in zona Aurelio

In zona Aurelio, gli agenti della Polizia di Stato avevano più volte controllato un esercizio commerciale, contestando diverse violazioni al titolare dell’attività.

In particolare la clientela del locale, ben oltre la mezzanotte, disturbava il vicinato con urla e schiamazzi; le norme igienico sanitarie non erano rispettate; diversi clienti avevano precedenti di polizia; la vendita di bevande da asporto si protraeva oltre l’orario consentito e, per questi motivi, l’attività del locale costituisce un serio pregiudizio per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Dopo la segnalazione inviata dal XIII Distretto Aurelio, diretto da Alessandro Gullo e l’istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa, diretta da Agnese Cedrone, il Questore, che già in precedenza aveva disposto la sospensione dell’attività con conseguente chiusura del locale per 5 giorni, ha questa volta aggravato il provvedimento decretando la chiusura, ex art. 100 T.U.L.P.S., per 7 giorni.

I poliziotti del XIII Distretto Aurelio, ieri mattina, hanno notificato il provvedimento al titolare dell’esercizio commerciale provvedendo contestualmente alla chiusura.