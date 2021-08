Paura per un commercialista di Frosinone che è stato preso a sprangate dal suo cliente. Vediamo cosa è successo.

Commercialista viene preso a sprangate: alla base un diverbio con un suo cliente

Attimi di paura a Frosinone. Il tutto è successo nella giornata di ieri, mercoledì 4 agosto 2021, nella zona di via Adige. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che un cliente, forse per un diverbio di lavoro, stava aspettando il commercialista in strada con l’intento di discutere.

Dalla discussione però si è passati ai fatti. L’aggressore, infatti, ha iniziato a prendere a sprangate il commercialista. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato la vittima presso l’Ospedale Spallanzani del capoluogo Ciociaro.

L’uomo, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita.