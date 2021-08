Ostiense-Porta Portese, agenti della Polizia Locale aggrediti brutalmente

Proseguono gli interventi della Polizia Locale per ripristinare il decoro urbano e contrastare fenomeni illegali e di degrado in diverse aree della Capitale. Nell’ambito delle ultime operazioni, effettuate nelle zone Ostiense e Porta Portese, tre uomini sono stati denunciati per aver opposto resistenza e minacciato gli agenti durante un controllo, mentre una terza persona è stata arrestata per aver aggredito e ferito due appartenenti al Corpo.

Interventi della Polizia Locale a stazione Roma Ostiense e Porta Portese

Nei pressi della stazione Roma Ostiense, durante i consueti servizi di vigilanza nella zona, una pattuglia I Gruppo Centro “ex Trevi” , ha fermato tre cittadini, di nazionalità straniera, che, con fare aggressivo, si aggiravano nell’area della stazione. I tre sono stati denunciati dopo aver minacciato e inveito contro gli operanti, impegnati nelle procedure di identificazione.

Un’altra persona, 40enne di nazionalità etiope, è stata invece arrestata per aver aggredito con ferocia e provocato lesioni a due agenti del XII Gruppo “Monteverde” che stavano svolgendo, unitamente al personale e mezzi Ama, un intervento di ripristino del decoro nelle vicinanze di Porta Portese.