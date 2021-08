2 arrestati, 20 indagati e 7.612 persone controllate; 403 le pattuglie impegnate in stazione, 64 a bordo di 141 treni, 13 sanzioni amministrative elevate di cui 5 al regolamento di Polizia Ferroviaria. Questo il bilancio dell’attività dal 26 luglio al 1° agosto scorso della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio, in ambito regionale.

Ecco tutti i dettagli dei controlli

Il 28 luglio, gli Agenti della Sottosezione Polfer di Roma Ostiense hanno tratto in arresto un ventiseienne romeno colpito da un ordine di carcerazione dovendo scontare circa 2 anni di reclusione per cumulo di reati contro il patrimonio. L’uomo, insieme ad un connazionale, ha borseggiato un viaggiatore all’interno della stazione guadagnando la fuga. Gli Agenti, anche grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza, li hanno rintracciati ed entrambi sono stati denunciati a piede libero.

Il 29 luglio, gli Agenti del Reparto di Stazione di Roma Termini hanno arrestato una donna italiana di 33 anni sorpresa a rubare capi d’abbigliamento all’interno di un’attività commerciale, nascondendoli sotto i propri vestiti. I commessi della nota catena commerciale hanno notato il tutto e richiesto l’intervento della Polizia. La donna, con precedenti specifici per furto, è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito di convalida.