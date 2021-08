Controlli nei pressi della Stazione Termini: ecco tutti i dettagli

Nel corso di questa settimana, sono stati ulteriormente intensificati i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, previsti con ordinanza del Questore, nelle aree della Stazione Roma Termini e di piazza Vittorio Emanuele II, così come stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per rendere più sicura la zona e contrastare forme di degrado urbano.

Ecco tutti i dettagli

Gli agenti del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, unitamente a personale della Sezione Operativa dell’Ufficio di Gabinetto, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e a personale della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno controllato 2088 persone di cui 205 di nazionalità straniera e 281 con precedenti di polizia.

Durante i servizi straordinari sono stati controllati 35 esercizi commerciali di cui 1 è stato sanzionato per un faretto non autorizzato, 6 per violazione del regolamento di Polizia Urbana ed 1 per mancata esposizione del prezzo della merce.

3 i provvedimenti D.A.C.U.R. emessi dal Questore di Roma.

5 le violazioni amministrative contestate per stato di manifesta ubriachezza.

Sono stati emanati 5 ordini di allontanamento ai sensi dell’art 10 D.L. 20/02/2017 N. 14.

296 i veicoli controllati e 59 le infrazioni al codice della strada contestate.

Inoltre 4 i cittadini stranieri, che trovati senza documenti, sono stati accompagnati in ufficio per essere identificati e per ulteriori accertamenti.

Un uomo di origini moldave dell’88 è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per verificare la sua posizione sul territorio italiano.

4 le persone indagate in stato di arresto in concorso tra loro per furto aggravato, mentre una cittadina italiana è stata segnalata alla locale Prefettura per la violazione dell’art 75 del D.P.R. 309/90.

Interruzione di pubblico servizio: questo il reato contestato ad un cittadino straniero.

Infine un uomo cittadino è stato indagato in stato di libertà ai sensi dell’art 73 c.3 D.L. 159/2011 – Violazione del foglio di via obbligatorio.