Come viene riportato da Circuito Lavoro, è appena uscita una interessante opportunità firmata Poste Italiane: stage per laureati al Fraud Prevention Center di Roma. Ovviamente con la concreta possibilità, per i più meritevoli, di fare carriera all’interno dell’azienda.

Poste Italiane: stage per laureati, cosa sapere

Lo stage è rivolto ai titolari di una laurea non più vecchia di 12 mesi in informatica, matematica, ingegneria, cyber security, statistica, fisica e economia. Come anticipato, lo stage avrà luogo presso la divisione Fraud Management & Security Intelligence, nella sede di Roma di Poste Italiane e durerà complessivamente sei mesi, una durata di tempo sufficiente per imparare a muoversi correttamente in un campo piuttosto complicato.

Se siete in possesso di una laurea nelle materie precedentemente indicate, e volete vivere un’esperienza nuova e soprattutto utile, allora, candidatevi. Gli stage per laureati sono sempre un’ottima occasione per mettersi in mostra e acquisire importanti competenze per potersi poi presentare al meglio in campo professionale.

Come candidarsi

Se siete interessati a questa opportunità, candidatevi e non ne resterete delusi. Visitando la pagina di Poste Italiane dedicata allo stage di Roma, potrete sfruttare il bottone azzurro che riporta la scritta “Invia candidatura ora”. Per candidarvi avrete tempo fino al 15 settembre 2021.