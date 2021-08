Come viene riportato dal noto portale Circuito Lavoro, Netflix cerca Editorial Analyst, Italian Content a Roma. La nuova risorsa sarà inserita con contratto a tempo pieno. Ecco tutti i requisiti necessari e come inviare la candidatura.

Netflix assume un Editorial Analyst, Italian Content: tutti i requisiti

Netflix è una società statunitense operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. Fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California, nel 2013 ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online. Attualmente rappresenta una tra le maggiori aziende operanti lo streaming di film e serie tv, insieme ad Apple TV+, Prime Video[4], HBO Max, Hulu, Peacock, Disney+ e Starz Play.

Si tratta perciò di una realtà lavorativa indubbiamente molto interessante e perfetta per chi desidera cimentarsi in un contesto professionale dinamico e particolarmente stimolante. A questo proposito, al momento la società ha pubblicato un’offerta di lavoro per un Editorial Analyst, Italian Content a Roma. La posizione prevede un contratto a tempo pieno ed è rivolta a candidati di alto profilo. E’ richiesta infatti un’eccellente abilità nell’analizzare, ricercare e scrivere circa tutti i generi di film e spettacoli televisivi.

Non solo, il candidato ideale dovrebbe anche avere una conoscenza madrelingua o fluente di italiano, inglese, tedesco o francese e almeno cinque anni di esperienza in ruoli simili, maturati presso aziende del settore media e intrattenimento. Vanno a completare il profilo una forte passione per film e serie tv, abilità comunicative, attitudine alla leadership e la capacità di effettuare analisi del contenuto.

Come candidarsi

Tutti i dettagli relativi alla mansione e ai requisiti necessari possono essere consultati direttamente sulla piattaforma Linkedin. Per candidarsi bisognerà cliccare sull’annuncio e procedere con la registrazione sul sito e la compilazione del form online