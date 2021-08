Ottavia, incendio officina: deceduto il titolare dell’attività

Ieri pomeriggio, 2 agosto 2021, era scoppiato un terribile incendio in zona Ottavia, all’interno di un’autofficina in via Accumoli. Sul posto, erano intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e il personale del 118.

Deceduto il titolare dell’officina

Il titolare dell’attività, un uomo di 62 anni, e suo figlio, contitolare e presente al momento dello scoppio dell’incendio, erano stati ricoverati all’ospedale S.Eugenio di Roma.

Il 62enne purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto nel corso della serata; il figlio, invece, è ancora ricoverato ma sembra non essere in pericolo di vita.

Attualmente, l’officina e il primo piano della palazzina sono stati dichiarati inagibili. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.

Foto relativa all’incendio di ieri