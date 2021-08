Sono oltre 40 gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco del Comando di Roma per incendio di sterpaglie, boschi e colture su tutto il territorio e la provincia capitolina.

Le zone maggiormente interessate sono state ad Ardea in Via Monti di Santa Lucia, a Bracciano in Via dei Pratacci e a Roma in Via Francesco da Barberino e in Via Federico Bazzini.