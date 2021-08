Fare Verde Fiuggi. Ieri giornata ecologica al Percorso Natura tra le due Fonti

Nella mattinata di ieri, 1° agosto 2021, i volontari di Fare Verde del Gruppo Fiuggi, alcuni residenti e l’assessore al turismo Girolami hanno iniziato le operazioni di pulizia del Percorso Natura tra le due Fonti. Ecco il loro resoconto sulla giornata ecologica di ieri.

Fare Verde Fiuggi, iniziate la pulizia del Percorso Natura tra le due Fonti

“Nella mattinata di domenica 01 Agosto, i volontari di Fare Verde Gruppo Fiuggi, alcuni residenti e l’assessore al turismo (dott.ssa Simona Girolami) hanno dato inizio alla pulizia del “Percorso Natura tra le due Fonti” come da iniziativa ambientale discussa ed approvata dal dirigente dell’ufficio ambiente della città, dott. Giovanni Bonanni.

Il nostro paladino ambientale, Gaetano Ludovici, non si è lasciato attendere, difatti, è stato il primo a raggiungere il punto di incontro, e nell’attesa già aveva fatto la sua perlustrazione rendicontandoci, al nostro arrivo, la situazione ambientale del circondario.

La giornata ecologica, con l’aiuto della frescura degli alberi, ha avuto un grande successo. Oltre ad una parte del “Percorso Natura tra le due Fonti”, è stato eseguito il taglio dell’erba e relativa ripulitura dell’area nei pressi del parcheggio in viale Alessio Nazari.

A breve, il calendario delle nuove giornate ecologiche, anche per invitare i residenti ad una energica partecipazione ai lavori di decoro dei boschi della città termale. Ringraziamo in modo particolare, Serenella D’Amico e Christian Del Moro (Hotel Pompei) per gentile collaborazione e disponibilità”, è quanto riportato dai volontari di Fare Verde Fiuggi.

Clicca qui per vedere le fotografie scattate durante la mattinata di ieri