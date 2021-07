Di seguito, la nota di Fare Verde Fiuggi con i ringraziamenti agli Enti che stanno incominciando a prendersi cura del belvedere lungo il Lago di Canterno.

“Finalmente nuova luce”

– Finalmente, dopo diversi anni, il belvedere lungo Lago di Canterno (tratto S.P 272 che da Fiuggi conduce a Ferentino), inizia ad essere interessato da azioni volte alla Tutela Ambientale e alla Civilizzazione.

Infatti, le prime due postazioni di WC chimici ne sono la testimonianza.

Ne sono passati di anni dalla segnalazione inviata all’Ente Parco, che corredata da una accurata ed umile relazione, riportava le criticità dei luoghi e un’idea per le possibili soluzioni.

Non possiamo che gioire nel vedere questo cambio di passo, congratularci per l’impegno, e soprattutto, sperare in un futuro migliore per questo piccolo angolo di Paradiso, quale Riserva Naturale di Canterno.

Grazie di cuore, e buon prosieguo dei lavori -, è quanto dichiarato da Fare Verde Fiuggi.

