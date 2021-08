Frascati. Sospensione idrica giovedì 5 agosto: le info

Dal portale di Acea si apprende che è prevista una sospensione del flusso idrico giovedì 5 agosto nel comune di Frascati.

Le info

“Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via delle Cisternole, giovedì 5 agosto dalle ore 09:00 alle 17:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Frascati.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Cisternole

via Grotte dello Stinco

via Cornufelle

via SS Apostoli

via Pantano Secco

via Fontanile Tuscolano

via Giuseppe Luzi

via Colle Reti

vie limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile in via Cisternole per tutta la durata del fuori servizio.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio”, comunica il portale di Acea.

