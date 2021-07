Poco prima delle 11 di oggi, 17 luglio 2021, una donna ha accusato un malore in piazza San Pietro, a Frascati. Mentre stava passeggiando assieme ad alcune persone, si è accasciata al suolo. Prontamente sono stati allertati i soccorsi, giunto sul posto con le ambulanze del 118.

Frascati, donna accusa un malore in piazza San Pietro

Sin da subito hanno tentato di aiutarla e poi la hanno trasportata in ospedale. Ancora non si hanno notizie in merito ai motivi del malore e nemmeno notizie certe sul suo stato di salute, successivo al ricovero.

Sgomento tra le persone che stamattina stavano attraversando l’affollata piazza San Pietro di Frascati, così come quello di chi stava passeggiando con lei. Potrebbero seguire aggiornamenti.