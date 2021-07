Nel deposito di smistamento di oltre 3.500 mq. inaugurato negli scorsi giorni a Cisterna di Latina, Amazon creerà oltre 20 posti di lavoro a tempo indeterminato come operatore di magazzino ed è previsto inoltre che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 60 autisti a tempo indeterminato, per un totale di 80 unità.

Amazon cerca 80 persone da inserire in organico nel suo nuovo stabilimento a Cisterna di Latina

Per lavorare nella multinazionale di proprietà di Jeff Bezos, bisogna compilare il form presente sul sito www.amazon.jobs. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno disponibili a partire dalle prossime settimane. Clicca qui per ulteriori notizie in merito alla recente apertura del centro di smistamento Amazon a Cisterna di Latina.