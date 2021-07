Sono circa 40 gli interventi per incendio di sterpi e colture, effettuati oggi, 31 luglio 2021, dai Vigili del Fuoco sul territorio di Roma e provincia.

Le zone

Le zone maggiormente interessate oggi sono state in Via Placanica; in Via Enotria nel Comune di Ardea e a Sant’Angelo Romano in Via della Selva.

Dal 01 luglio ad oggi, sono circa 1500 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando di Roma per incendi di vegetazione come boschi e sterpaglie.

I roghi sono divampati soprattutto nelle zone periferiche della Capitale e nei Comuni di Anguillara Sabazia, Castel San Pietro, Civitavecchia, Tivoli e litorale sud di Roma.

Foto di repertorio