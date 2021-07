Morena, maxi incendio. Fiamme tra le sterpaglie di terreni incolti

Dalle ore 11:30 circa di oggi, 31 luglio 2021, due squadre operative dei Vigili del Fuoco di Roma, con l’ausilio di un’autobotte, stanno intervenendo in Via Placanica, zona Morena, per un vasto incendio di sterpaglie di terreni incolti.

Maxi incendio a Morena

Il vento ha alimentato le fiamme, che si sono diffuse fino a lambire dei capannoni industriali nelle immediate vicinanze.

Successivamente sono stati inviati anche il DOS/9 (Direttore Operazioni di Spegnimento) Elicottero-145 e Funzionario di turno.

Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica di tutta la zona interessata dall’incendio.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio