Alle ore 17:30 circa di oggi, 29 luglio 2021, la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato tre squadre operative, un’autobotte e il TA/6 in Via Giarratana per l’incendio di un’autodemolitore.

Casilina, incendio autodemolitore via Giarratana: bloccata fermata Due Leoni/Fontana Candida

Un’alta colonna di fumo nero ha interessato la zona Casilina e ha causato lo stop precauzionale della linea C della metropolitana fermata Due Leoni/Fontana Candida.

Tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei vigili stessi. Funzionario di turno sul posto.

Inoltre, sono circa 50 gli interventi per incendi di sterpaglie e nelle zone boschive, fatti nella giornata odierna dai Vigili del Fuoco, su tutto il territorio di Roma e provincia.

Civitavecchia, Santa Marinella, Anzio, Marino, Velletri, Tivoli e la periferia di Roma, le zone maggiormente interessate.