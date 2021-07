Ends Cuoio, borse e selle made in Colleferro per moto custom

Potrebbe essere la borsa laterale agganciata a una Harley Davidson, oppure una bisaccia per una moto Indian, o anche una sella in cuoio: ognuno di questi accessori che intravediamo nelle moto di un centauro potrebbe essere stato realizzato vicino casa nostra, a Colleferro. É qui che il team di Ends Cuoio crea prodotti di eccellenza per il mondo dei bikers e per gli appassionati delle due ruote.

Ends Cuoio: qualità e raffinatezza per selle e prodotti in cuoio unici e robusti

Ends Cuoio è sinonimo di dettagli, cura dei particolari e attenzione alla produzione per un’azienda che continua a crescere e a viaggiare nei mercati di settore, soprattutto internazionali, tra fiere, eventi e nuovi progetti imprenditoriali. Cosa realizza il team di Ends Cuoio per equipaggiare al meglio la propria moto? La domanda apre a un’infinità di scelte che coprono esigenze e passioni differenti, capaci di attrezzare con stile e qualità tanti modelli di motociclette. Troviamo una linea dedicata interamente ai nuovi modelli Softail dell’Harley- Davidson, una sezione di prodotti tutta per la BMW R18, e poi ancora borse per gamba, copriserbatoi, portatelecomandi e naturalmente borse in cuoio in cui ogni biker potrà trovare garanzia di qualità, bellezza e unicità.

Ends Cuoio tra le aziende leader nel moto custom

Ends Cuoio tra le aziende leader nel moto custom

Ma c’è di più: la Ends Cuoio è una delle prime aziende al mondo a aver creato prodotti specifici per il modelli Indian (in primis i modelli Scout, Scout Bobber e Chief), anche per questo motivo oggi Ends Cuoio è una delle aziende leader nel mercato delle borse per moto custom. “Da quando abbiamo iniziato quest’avventura abbiamo sempre puntato all’eccellenza, scegliendo di utilizzare solo i migliori materiali, prediligendo unicamente cuoio conciato al vegetale proveniente dalle migliori concerie toscane. Teniamo alla cura del dettaglio, alla rifinitura e alla robustezza dei nostri prodotti” spiega a Casilina News Sezin Tayanc, co-fondatrice di Ends Cuoio. L’eccellenza e l’impegno della Ends Cuoio sono stati recentemente riconosciuti anche dall’Università di Clarkson a New York, una prestigiosa istituzione statunitense che ogni anno individua tre aziende italiane considerate le migliori esperienze di export in U.S.A. Per due anni di fila (2018-2019), Ends Cuoio è stata una di queste aziende, facendo compagnia a nomi importanti come Ducati, Lamborghini e Parmigiano Reggiano.

Tutto inizia a Paliano

La storia di Ends Cuoio corre sulle strade del nostro territorio, iniziando a Paliano, dove venti anni fa, Sezin Tayanc insieme ad Andrea Quintiliani cominciano a creare collane, ciondoli e altri piccoli oggetti da vendere nelle fieri di artigianato. Ed è proprio durante una di queste fiere, osservando alcuni artigiani lavorare a mano delle borse in pelle che Andrea si innamora del cuoio. Un innamoramento che finisce per travolgere anche Sezin. Originaria di Ankara, in Turchia, Sezin Tayanc si trasferisce stabilmente in Italia sul finire degli anni ‘90

dopo un periodo di studi trascorso a Roma. “Tutto inizia a Paliano con piccole creazioni di bigiotteria, poi abbiamo scoperto il cuoio, siamo rimasti affascinati dalle possibilità e dalla raffinatezza delle borse realizzate con questo materiale”, ricorda la Tayanc. La passione di Andrea Quintiliani per Harley incrocia così un amore da poco germogliato; cuoio e motori si incontrano per non lasciarsi più. Nel 2004 arrivano le prime richieste di borse in cuoio per moto e l’anno successivo Paliano ospita uno dei motoraduni Harley più grandi realizzato nella Valle del Sacco. Grazie a quest’evento molte persone del territorio restano affascinate dal mondo delle Harley e iniziano a comprare le borse realizzate da Sezin e Andrea. Le richieste aumentano,

il lavoro cresce, l’impegno anche, fino a dire “da oggi ci dedicheremo alle borse per moto”.

Una nuova avventura a stelle e strisce

A distanza di venti anni, grazie alla stessa passione con cui questa avventura è cominciata, l’Ends Cuoio è oggi un nome riconosciuto nel mercato degli accessori per moto, tanto da partecipare alle maggiori fiere del settore. Nonostante la morsa della crisi economica e gli scenari difficili creati dalla pandemia, questa realtà radicata ormai da tempo nel territorio, continua a crescere e a parlare più lingue, correndo anche sulle grandi strade degli U.S.A. “Nel 2013 abbiamo aperto una società in America, a Miami. Oggi siamo tra le aziende leader nel settore in Europa, esportiamo in tutto il mondo e il circa 60% della nostra produzione viene spedita negli U.S.A. Abbiamo fatto tanta strada, e tanta ne vogliamo fare ancora”, continua la co-fondatrice di Ends Cuoio.

Scopri la nuova linea dedicata alla BMW R18

La nuova scommessa della Ends cuoio ci porta a conoscere i modelli rivoluzionari della marca tedesca: la Bmw R 18 e la Bmw R 18 Classic. É con queste serie che le artigiane e gli artigiani di Ends Cuoio si sono recentemente misuranti, progettando un'intera linea di borse dedicate specificatamente per i modelli R18.

Dove trovare Ends Cuoio

Dove trovare Ends Cuoio

La base operativa e il punto vendita di Ends Cuoio si trovano a Colleferro su via Casilina km51.