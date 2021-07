Grazie all’intensificazione dei controlli su strada attuati dalla Questura, sia attraverso le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che le autoradio dei commissariati, in poche ore 2 rapinatori ed 1 ladro sono finiti in manette.

Ecco tutti i dettagli

Il primo, in ordine di tempo, ad essere arrestato per rapina, è stato C.C., pregiudicato romano di 44 anni.

L’uomo, che aveva aggredito il titolare di un minimarket portandosi via delle bottiglie di birra dal negozio, per darsi poi alla fuga, è stato bloccato grazie al tempestivo intervento delle pattuglie del XII Distretto Monteverde, diretto da Maria Chiaramonte, e del commissariato Trastevere, diretto da Manuela Rubinacci.

Sono stati invece gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Massino Improta e del commissariato Porta Maggiore, diretto da Irene Di Emidio, a catturare L.D.A., un 34enne originario di Frosinone.

Sorpreso dal titolare di un bar mentre cercava di rubare della merce, lo ha aggredito ed è scappato via. Immediatamente rintracciato e bloccato dai poliziotti, dovrà rispondere del reato di tentata rapina impropria.

Ed infine altri poliziotti della Sezione Volanti e del commissariato Porta Maggiore hanno sorpreso 2 uomini mentre cercavano di rubare all’interno di un veicolo in sosta.

Uno è riuscito a dileguarsi mentre A.M., albanese di 46 anni, è stato arrestato per furto aggravato in concorso. Continuano le ricerche del fuggitivo.