Nelle ultime settimane, in Italia, abbiamo ricominciato a parlare di risalita dei contagi dovuti alla variante delta. In queste ore, però, tiene banco la questione legata a Monteverde. Ecco cosa è successo.

È boom di contagi a Monteverde: possibili dopo la partita Italia-Belgio

La nota arriva direttamente dall’Asl Roma 3 la quale, intervistata dal giornale Repubblica, sottolinea come al momento sono stati individuati 73 casi confermati, più altri sintomatici in attesa di referto o di eseguire il tampone, di cui 6 casi secondari, in amici e familiari degli avventori.

Sempre secondo quanto si apprende, i primi ad essere stati contagiati sono coloro che, 5 giorni prima, hanno visto la partita Italia-Belgio all’interno di un pub situato a Monteverde.

In linea generale, sempre nel Lazio, i casi sono in netta risalita: solo nelle ultime 24 ore, come evidenzia l’assessore D’Amato, si sono registrati ben 353 nuovi casi con un incremento di 145 positivi.