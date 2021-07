Ancora incendi nei pressi di Roma, oggi. Stavolta, le fiamme hanno “colpito” la zona di via Casilina. Nello specifico, all’altezza di Valle Fiorita, svincolo di Torre Gaia, quasi in prossimità di Borghesiana.

Tutt’ora segnalato in corso infatti un intervento dei vigili del fuoco sulla linea della Metro C, in zona via Siculiana.

Casilina, incendio in via Siculiana e Metro C bloccata

Il servizio sta avendo dei disagi dovuti all’interruzione e in questi istanti si segnalato problemi per i pendolari. A segnalare la notizia è Astral infomobilità. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio