Di seguito, il comunicato di Amazon con cui si annuncia l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Cisterna di Latina.

Amazon, nuova apertura a Cisterna di Latina

Il nuovo sito contribuirà a rafforzare il servizio di consegna per clienti e venditori e creerà oltre 80 posti di

lavoro a tempo indeterminato, tra personale Amazon e personale di fornitori terzi.

Amazon ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Cisterna di Latina, in provincia di Latina. La nuova struttura sarà operativa a partire dal prossimo autunno e servirà i clienti residenti ad Anzio, Latina, Formia, Frosinone e nelle aree limitrofe.

Nel deposito di smistamento di oltre 3.500 mq, Amazon creerà oltre 20 posti di lavoro a tempo indeterminato ed è previsto inoltre che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 60 autisti a tempo indeterminato.

Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, ha dichiarato: “Negli ultimi dieci anni siamo

diventati uno dei più importanti creatori di posti di lavoro in Italia e siamo davvero felici di investire qui a

Cisterna di Latina con l’apertura di un nuovo deposito di smistamento che ci permetterà di offrire ai nostri

clienti un servizio di consegna ancora più efficiente e creare nuovi posti di lavoro. La sicurezza e il benessere

dei nostri dipendenti e del personale dei nostri fornitori terzi è la nostra priorità e, insieme ai nostri fornitori

di servizi di consegna, ci impegniamo per offrire loro un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con

salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale”.

“L’interesse di investitori sul territorio locale deve essere certamente salutato con favore – ha commentato

il Commissario Straordinario di Cisterna di Latina, dottoressa Enza Caporale – Si tratta di un’opportunità di

rilancio sia occupazionale che di impulso all’economia locale stimolando anche la nascita o crescita di un

indotto altrettanto importante.

Sono state, inoltre, preannunciate forme di coinvolgimento delle organizzazioni produttive e di formazione

delle aziende stesse anche per sostenere l’ingresso delle attività locali all’interno del marketplace aprendo

nuovi orizzonti e, mi auguro, nuove opportunità di sviluppo per l’economia del territorio”.

Le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro

A partire da oggi sono aperte le selezioni per le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto

a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs. Le selezioni per gli operatori di magazzino

saranno invece disponibili nelle prossime settimane.

I dipendenti saranno assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica con un

salario d’ingresso pari a €1.550 lordi, tra i più alti del settore, e numerosi benefit che includono sconti per i

dipendenti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni. Amazon offre ai propri dipendenti

ulteriori opportunità come il programma Career Choice, che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri

di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali per quattro

anni.

I corrieri, invece, saranno assunti da fornitori di servizi di consegne al livello G1 del CCNL Trasporti e Logistica con un salario d’ingresso pari a €1.644 lordi al mese per i dipendenti a tempo pieno, e oltre a 300€ netti mensili come indennità giornaliera.

Attualmente sono quasi 2.000 i dipendenti a tempo indeterminato di Amazon nel Lazio. Un numero che entro la fine del 2021 raggiungerà gli oltre 2.700 dipendenti sempre a tempo indeterminato. Oltre al nuovo

deposito di smistamento di Cisterna di Latina, l’azienda è già presente nella regione con i depositi di Roma

Settecamini, Roma Magliana, Pomezia (RM), i due centri di distribuzione basati a Colleferro (RM) e Passo

Corese (RI) e il centro di distribuzione urbano a Roma.

Investimenti in Italia

Dal suo arrivo in Italia nel 2010, Amazon ha investito oltre €5.8 miliardi creando più di 12.500 nuovi posti di

lavoro a tempo indeterminato entro la fine del 2021, di cui 3.000 solo quest’anno, in oltre 50 siti sparsi in

tutto il Paese. Solo nel 2020, l’azienda ha inaugurato due nuovi centri di distribuzione a Castelguglielmo/San

Bellino (Rovigo) e Colleferro (Roma), mentre nel 2021 entreranno in attività il centro di distribuzione di

Novara e di Cividate al Piano (BG) e il centro di smistamento di Spilamberto (MO) con l’obiettivo di creare

ulteriori 2.000 posti di lavoro nell’arco dei prossimi tre anni. Negli ultimi anni, Amazon ha inoltre aperto vari

centri e depositi in tutta la Penisola. Per servire i clienti Amazon Prime Now e Fresh, l’azienda dispone di due

centri di distribuzione urbani a Milano e Roma.

Oltre agli investimenti effettuati nella rete logistica, nel 2013 Amazon ha inaugurato il Customer Service di

Cagliari e gli uffici corporate di Milano. L’azienda ha inoltre aperto a Torino un centro di sviluppo per la ricerca sul riconoscimento vocale e la comprensione del linguaggio naturale che supporterà la tecnologia utilizzata per l’assistente vocale Alexa.

Oltre ai nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato che l’azienda continua a creare, Amazon supporta

imprenditori e chiunque intenda avviare un’attività in proprio, digitalizzare un’attività già esistente, oppure

espandere il proprio business attraverso vari programmi: utilizzando il marketplace per la vendita o

affidandosi alla rete di distribuzione di Amazon per lo stoccaggio e la consegna dei prodotti con FBA

(Fulfillment by Amazon). Le imprese italiane che vendono i propri prodotti su Amazon.it hanno creato oltre

25.000 posti di lavoro e nel 2019 hanno superato € 500 milioni in export.

Amazon

Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per un’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa sono alcuni dei prodotti e dei servizi introdotti da Amazon. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aboutamazon.it e seguite Amazon.it su Instagram, Facebook e Twitter.