Esquilino. Multato il titolare di un B&B per diverse irregolarità: ecco quali

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, messi in atto nel rione Esquilino, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno controllato diverse attività ricettive.

I controlli dei Carabinieri

In via Carlo Alberto, i militari hanno sanzionato amministrativamente il titolare di un B&B, un cittadino del Bangladesh di 30 anni, per diverse irregolarità.

La prima sanzione, dell’importo di 3.333 euro è scattata, quando i Carabinieri hanno accertato che il 30enne aveva ampliato, senza alcuna autorizzazione, la capacità dei posti letti prevista dall’autorizzazione comunale.

Successivamente, i militari hanno elevato un’altra sanzione di oltre 600 euro, per la mancata esposizione del cartellino prezzi nelle varie stanze.