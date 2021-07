Ieri pomeriggio, 27 luglio 2021, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, con l’assistenza dei colleghi della Compagnia Roma Centro, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio nel quartiere Esquilino al fine di contrastare ogni forma di illegalità e di degrado.

I controlli e le multe

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno eseguito verifiche nei pressi degli esercizi commerciali, sotto i portici e nei giardini di piazza Vittorio Emanuele II.

Proprio sotto i portici, i Carabinieri sono dovuti intervenire per la presenza di tre cittadini tunisini, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, che in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, si trovavano in assembramento e senza utilizzare la mascherina.

Sono stati identificati e sanzionati, per un totale di 1.500 euro, per violazione della normativa anti-Covid e per ubriachezza molesta.