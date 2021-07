Nella giornata odierna, sono stati effettuati circa 40 interventi per incendio di sterpaglie, boschi e colture dalle squadre operative del Comando VV.F di Roma su tutta l’area del territorio capitolino e provincia.

Tanti gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco

In particolare, nel comune di Rocca Priora, in Via Molara,48 dalle ore 14:30, tre squadre VVF, coordinate dal DOS/7, sono impegnate per un vasto incendio di vegetazione, alberi e sterpaglie.

I Vigili del Fuoco, intervenuti in pochi minuti, hanno evitato il propagarsi del fuoco a case e strutture.

Dalle ore 16:30 di ieri, la Prefettura ha chiesto la collaborazione dei Vigili del Fuoco per la ricerca a persona, di sesso maschile, scomparsa il 19/07/2021 ad Olevano Romano a bordo di un trattore.

Il Nucleo SAF (Speleo-alpino-fluviale), il Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), UCL/TAS (Topografia Applicata al Soccorso), Elicottero 145, Funzionario di servizio e una Squadra Operativa, sono impegnati nella ricerca su tutto il territorio interessato.