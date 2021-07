Concorso per il reclutamento di 2.938 Allievi Carabinieri: le info

Il 20 luglio è stato pubblicato il Bando di concorso pubblico che ha per oggetto il reclutamento di 2.938 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale per il ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri.

Bando per il reclutamento di 2.938 Allievi Carabinieri: ecco tutti i dettagli

Tutte le certificazioni informatiche EUCIP ed ICDL concorrono al punteggio:EUCIP: 2,00 pt

Certificazioni ICDL rilasciate negli ultimi tre anni: 1,00 pt

I Test Center potranno suggerire ai propri candidati quale certificazione conseguire, sulla base dei loro interessi.

È importante verificare che le certificazioni già in loro possesso siano state rilasciate negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Possono partecipare al Concorso tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti definiti dal Bando e i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e a quello degli Appuntati e Carabinieri (compresi gli appartenenti al Ruolo Forestale), nonché gli Allievi Carabinieri.

Per i requisiti consulta il bando di Concorso >

Le scadenze per presentare la domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 4 settembre 2021.

Per approfondimenti o per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare la nostra segreteria: info@icdl.it