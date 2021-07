Concorso Polizia di Stato per 1227 Allievi Agenti: ecco le info

Come viene riportato da Circuito Lavoro, è in arrivo il nuovo Concorso della Polizia di Stato per l’assunzione di 1227 Allievi Agenti. Ecco tutti i dettagli, i requisiti necessari e come presentare la domanda.

Concorsi Polizia di Stato per 1227 Allievi Agenti: i requisiti necessari

Il Ministero dell’Interno ha appena pubblicato un nuovo concorso volto a reclutare ben 1227 Allievi Agenti. I vincitori riceveranno poi formazione mirata per entrare a far parte della Polizia di Stato. Per partecipare al bando, i candidati dovranno essere volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale, in congedo al termine della ferma annuale, oppure in servizio o in congedo.

Non solo, dovranno anche essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

non aver riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo;

essere maggiorenni e non aver compiuto 26 anni di età;

non essere stati espulsi dalle Forze Armate;

cittadinanza italiana;

non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

godimento dei diritti politici;

non essere decaduti dall’impiego;

titolo di diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalente;

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;

non essere stati destituiti o licenziati da pubblici uffici.

Dei 1227 posti a disposizione, dodici saranno riservati ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca). Per superare la selezione, i candidati dovranno inoltre affrontare una prova scritta e una prova di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e accertamenti attitudinali.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite procedura telematica direttamente sul sito ufficiale della Polizia di Stato dedicato ai concorsi, cliccando sulla sezione “Concorsi pubblici”.