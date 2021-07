Ardea, Chiara Tagliafierro campionessa del mondo di Karate “Juniores”

Ieri pomeriggio, presso l’Aula Consiliare del Comune di Ardea in via Laurentina, con l’Assessore Sonia Modica e la consigliera Paola Soldati, presidente della Commissione Servizi alla persona e Turismo, abbiamo consegnato una targa alla nostra concittadina Chiara Tagliafierro, diventata recentemente campionessa del mondo oro 2021 per la categoria “Juniores” di karate nelle competizioni che si sono svolte a Cipro Limassol.

L’amministrazione di Ardea ringrazia Chiara Tagliafierro

Un oro che ci rende orgogliosi di Chiara, diventando un modello per chi pratica sport agonistico o per chi ne fa una semplice attività di svago e riuscendo egregiamente a coniugare passione e determinazione per lo sport con impegno e costanza per lo studio.

Abbiamo voluto dare un piccolo encomio anche agli istruttore di Chiara (Cinzia Colaiacomo e Michele Serratore), guide preziose in questa straordinaria avventura che l’ha vista primeggiare a livello mondiale.

L’Amministrazione è orgogliosa di questo grandissimo risultato.