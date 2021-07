Ardea, camper Asl per le vaccinazioni Covid: ecco tutte le date

Continua la stretta collaborazione tra il comune di Ardea e la Asl Roma 6.

PROSSIMI APPUNTAMENTI CAMPER ASL VACCINAZIONI COVID

Come anticipato, sono state definite due ulteriore in cui il camper per le vaccinazioni anti-Covid sarà presente ad Ardea.

Le date sono:

29 Luglio ore 9.00-13.00: Largo Milano, vicino Bar Ramses (Nuova Florida)

1 Agosto 16.00-19.00: Parco Rielasingen (Tor San Lorenzo)

Potranno vaccinarsi, senza prenotazione, tutti i cittadini maggiori di 18 anni non ancora vaccinati.

Sarà sufficiente recarsi presso l’ambulatorio mobile portando con sé tessera sanitaria o il codice STP/ENI

Per la campagna sarà utilizzato il vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson.

Si ricorda che possono usufruire di questo servizio anche i cittadini non residenti ad Ardea. E’ necessario solo essere residenti nella Regione Lazio.

Vi chiedo di condividere la locandina in modo da diffondere al massimo il messaggio.

Sono in arrivo altre date anche nel mese di Agosto.