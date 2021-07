Terzo incidente in quattro giorni all’altezza di Valmontone, in autostrada. Stavolta, l’impatto è avvenuto tra la città e Colleferro, in direzione Roma.

Ancora un incidente sull’autostrada A1, a Valmontone oggi

Si sono create code per incidente tra le uscite di Colleferro e di Valmontone nel primo pomeriggio di oggi, 26 luglio 2021. Coinvolti un mezzo pesante e un’automobile, che si sono scontrati per motivi ancora da chiarire. Il traffico procede sulla carreggiata ridotta per la rimozione dei detriti e la gestione dell’emergenza viabilità. Al momento, sono segnalati due chilometri di coda, in possibile aumento, tra Anagni e Valmontone, sempre in direzione Roma.

A segnalare il sinistro è stata Astral Infomobilità sui suoi canali social. Come visibile anche nella foto di Autostrade per l’Italia, sono in corso i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Ancora non è chiaro se l’impatto tra il mezzo pesante e l’auto abbia causato feriti. A tal proposito, così come sulla situazione viabilità, potrebbero seguire aggiornamenti.