A1, incidente tra Roma Sud e Valmontone: code in autostrada verso Napoli

Ancora un incidente in autostrada nei pressi di Valmontone. Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra la Roma-Napoli, si stanno creando proprio in queste ore lunghe code in direzione del Capoluogo campano. Il sinistro è avvenuto tra la Diramazione di Roma Sud e l’uscita di Valmontone, in prossimità del confine tra la provincia romana e quella di Frosinone.

A1, incidente tra Roma Sud e Valmontone oggi: code in autostrada

A segnalare l’accaduto è Astral Infomobilità sui suoi profili social. Ancora da capire la gravità dell’incidente e se vi siano stati feriti.

Di certo, problemi ne sta avendo la viabilità per chi in questi istanti si sta recando dalla Capitale e dintorni verso le mete del Centro-Sud Italia. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’Ordine per eseguire i rilievi di rito e accertare l’esatta dinamica dell’impatto. Inoltre, il personale autorizzato sta rimuovendo i detriti e gestendo l’emergenza viabilità che si è creata proprio nel primo pomeriggio di oggi, 25 luglio 2021.

Questa domenica è anche condizionata dal forte vento che sta interessando un po’ tutti i Comuni laziali. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla dinamica dell’incidente, eventuali feriti e sulla situazione viabilità in autostrada.

Aggiornamento

Detriti rimossi e strada riaperta intorno alle 17:00. Tuttavia, permangono ancora fino a 5 chilometri di coda, comunque in smaltimento.

