Contagi da Covid-19 in aumento nel Comune di Segni. Il 22 luglio, il Sindaco, Piero Cascioli, ha diramato una nota in cui spiegava del preoccupante aumento dei casi positivi in città. Nel paesino si segnalavano infatti 5 nuovi contati e 5 persone sottoposte alla quarantena.

Covid. Segni, troppi contagi: annullata la Festa della Montagna 2021

Proprio in riferimento alla suddetta situazione, è stato scelto di annullare la Festa della Montagna, prevista inizialmente per questo fine settimana: il 31 luglio e il 1 agosto. Il fine è quello di evitare un eventuale rischio di aumento dei casi che la manifestazione potrebbe comportare.

Tuttavia, l’Amministrazione Comunale ha tenuto a precisare come gli eventi già in programma per il prossimo mese, poiché si svolgeranno in forma statica, sono comunque confermati.

Seguiranno sicuramente aggiornamenti in merito alla situazione dei contagi a Segni nei prossimi giorni.