Dopo mesi di chiusura e proteste, lo scorso fine settimana è stata riaperta Via Traiana, una notizia che i cittadini di Segni, ma non solo, aspettavano da tanto tempo.

Le condizioni in cui versa Via Traiana

Le condizioni in cui versa la strada, però, non sono delle migliori: in particolar modo, la vegetazione si presenta fitta e tende ad invadere la corsia di marcia, limitando così la visibilità agli automobilisti.

Una situazione pericolosa, soprattutto per gli autobus che hanno incominciato a ricircolare su Via Traiana che, per evitare le “frustate” dei rami, invadono la corsia opposta.

Alcuni automobilisti, anche tramite commenti e post social, specie sul gruppo Facebook “Riapriamo via Traiana”, hanno lamentanto anche la caduta di un grosso sasso su alcune automobili, risalendo da Colleferro: un impatto risultato impossibile da evitare.

Foto di repertorio, non inerente allo stato attuale di Via Traiana