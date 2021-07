Ieri, ad Alatri, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, ha tratto in arresto un 65enne del luogo (già gravato da vicende penali per reati tributari e per omicidio colposo) in esecuzione dell’ordinanza di espiazione di pena detentiva, in regime di detenzione domiciliare, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, dovendo lo stesso espiare una pena residua di mesi 8 (otto) per “reati tributari” commessi nel luglio del 2013 a Frosinone.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso il proprio domicilio, così come disposto dalla competente A.G..

Ieri, sempre ad Alatri, il personale del N.O.R.M.- Aliquota Radiomobile del locale Comando Compagnia Carabinieri, nell’ambito di un servizio per il controllo del territorio, teso a prevenire la commissione dei reati in genere nonché le violazioni al Codice della Strada, ha deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, un 20enne del luogo (già gravato da analoghe vicende penali) poiché resosi responsabile del reato di “guida in stato di ebbrezza”.

Il giovane, fermato dai militari operanti mentre era alla guida di un’autovettura di proprietà del padre e sottoposto ad accertamento mediante etilometro, risultava avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Nello specifico 1,09 g/l alla prima prova e 0,90 g/l nella seconda prova.

Nel medesimo contesto gli veniva ritirata la patente di guida mentre, il veicolo, veniva affidata al padre, essendone il legittimo proprietario.

Foto di repertorio