Nella giornata di ieri ad Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, nel corso di servizio per il controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere.

Ecco cosa è successo ad Alatri: effettuate diverse operazioni

Deferire in stato di libertà, un 49enne del luogo (già censito per lesioni stradali, maltrattamenti in famiglia e reati inerenti gli stupefacenti) per “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per l’uso di sostanze stupefacenti”. In particolare, l’uomo, controllato a bordo dell’autovettura di un familiare, mostrava chiari sintomi di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Invitato a sottoporsi ad accertamenti da effettuarsi presso una struttura sanitaria, tesi a verificare l’uso di sostanza stupefacente, si rifiutava.

Il veicolo veniva restituito al legittimo proprietario mentre il documento di guida è stato ritirato ed inviato all’Autorità amministrativa per il provvedimento di sospensione.

Deferire in stato di libertà, un 42enne di Frosinone (già censito già censito per reati inerenti gli stupefacenti) per “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per l’uso di sostanze stupefacenti”. Lo stesso, controllato a bordo dell’autovettura di un familiare, mostrava chiari sintomi di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Invitato a sottoporsi ad accertamenti da effettuarsi presso una struttura sanitaria, tesi a verificare l’uso di sostanza stupefacente, si rifiutava.

Il veicolo veniva restituito al legittimo proprietario mentre il documento di guida è stato ritirato ed inviato all’Autorità amministrativa per il provvedimento di sospensione. Inoltre veniva controllata anche la passeggera che era a bordo del veicolo, una 21enne di Civitavecchia, la quale veniva trovata in possesso di circa mezzo grammo di sostanza stupefacente del tipo “crack” e pertanto segnalata alla Prefettura di Frosinone ai sensi art. 75 d.p.r. 309/90.

Sempre ad Alatri un 25enne del posto (già per reati inerenti gli stupefacenti), è stato trovato in possesso di circa mezzo grammo di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e segnalato alla Prefettura di Frosinone ai sensi art. 75 d.p.r. 309/90.