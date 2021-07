Alle prime luci dell’alba, in Via Nomentum 57, gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Massino Improta, hanno prontamente arrestato, per tentato furto in concorso pluriaggravato, in abitazione, 3 cittadini georgiani pregiudicati e irregolari sul territorio nazionale: G.R., classe 85; K.R., classe 91 e D.L., classe 92.

Roma. Arrestati dalla Polizia di Stato 3 cittadini georgiani colti in flagranza mentre tentavano di svaligiare un appartamento

Questi ultimi, colti in flagranza mentre tentavano di forzare gli infissi di un’abitazione, sono stati associati presso le camere di sicurezza della locale Questura in attesa di rito direttissimo che si svolgerà nella mattina di domani.