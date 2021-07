Preoccupano i contati da coronavirus, in particolare variante Delta, in alcuni comuni della provincia di Latina. Rischio zona rossa per San Felice, Gaeta e Formia?

Provincia di Latina: adesso i contagi Covid-19 preoccupano

56 nuovi casi registrati di cui circa 40 sono giovani tra i 20 e i 30 anni, tra cui 4 ricoverati in ospedale. Sono questi i dati diramati proprio ieri dall’Asl di Latina la quale, rispetto all’ultima volta, è più preoccupata visto che i contagi sono tornati a salire.

Un occhio di riguardo però ce l’hanno tre comuni in particolare: San Felice Circeo, Gaeta e Formia dove i livelli di “sicurezza” sono messi a rischio e i casi di Covid sembrano salire giorno per giorno. Il rischio, come per altre zone d’Italia, potrebbe essere quello dell’odiata zona rossa, per cercare di arginare e contenere il più possibile i contagi.

Una decisione, però, che dovrà essere presa dalle istituzioni. Vediamo se ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore.