Incidente mortale a Torvaianica, vicino Pomezia. Perde la vita un ragazzo di 32 anni.

Brutto incidente a Torvaianica: perde il controllo dell’auto e si va a schiantare

Il brutto episodio è avvenuto nella nottata di oggi, 23 luglio 2021, poco dopo le ore 04:00. A Torvaianica, sul lungomare delle Meduse, un ragazzo con alcune amiche ha perso il controllo della macchina e si è andato a schiantare prima contro delle auto parcheggiate, poi in un vialetto che porta alla spiaggia.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere il corpo senza vita del 32enne.

Le amiche, ferite, sono state trasportate in alcune strutture mediche della Capitale dove, secondo quanto trapela, non dovrebbero essere in pericolo di vita.