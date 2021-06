Torvaianica, malore in mare: 60enne morto mentre fa il bagno

Ancora una tragedia nelle acque italiane. Stavolta non si tratta però di un incidente ma di un malore, che segue più o meno una vicenda triste avvenuta ieri poco vicino, ad Ardea. E’ di poco fa la notizia della morte di un uomo di 60 anni al mare di Torvaianica.

Torvaianica, malore in mare per un 60enne

Intorno alle 17 di oggi, 27 giugno 2021, un uomo ha avuto un malore mentre stava facendo il bagno nella zona del lungomare Carbonetti. Prontamente, i bagnini del luogo sono accorsi per cercare di aiutare l’uomo, portandolo a riva per poi soccorrerlo. Molta la curiosità dei bagnanti, che comunque appena hanno capito la gravità della situazione hanno contribuito ad allontanarsi per far sì che i soccorsi facessero del proprio meglio.

Dopo aver eseguito le manovre, sono arrivati sul posto anche i sanitari del 118. Per cercare di salvare il 60enne è stato necessario delimitare il tratto di spiaggia, al fine di far giungere l’elisoccorso per il trasporto in ospedale.

Tuttavia, nulla è servito a salvare il 60enne. Ancora sconosciuto il malore esatto che ha colpito l’uomo, sulla cui vicenda sono in corso indagini da parte delle forze dell’Ordine locali.

