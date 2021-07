Tragedia a Mentana, muore una bambina di cinque anni

Una vera e propria tragedia si è consumata nella giornata di oggi, mercoledì 21 luglio 2021, a Mentana. Una bimba di soli cinque anni è morta.

Muore a soli cinque anni: è successo a Mentana

Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata dopo l’ora di pranzo. Una bambina di cinque anni, per circostanze che potrà chiarire solo l’autopsia, dopo aver pranzato è deceduta.

Al momento le cause restano sconosciute e, come specificato in precedenza, sarà l’esame della autopsia a ricostruire le cause della morte.

La comunità di Mentana è totalmente sconvolta dall’accaduto. Da parte di tutta la redazione le più sentite condoglianze alla famiglia.