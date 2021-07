Mentana. Fiamme in appartamento: tratti in salvo due cani e un gatto

Oggi, 14 luglio 2021, verso le ore 12:00, la S.O. ha inviato presso piazza Antonio Moscatelli, nel comune di Mentana, diverse squadre dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato in un appartamento.

Incendio in appartamento

Nessuna persona è rimasta coinvolta; tratti in salvo dai soccorritori due cani ed un gatto recuperati all’interno dell’abitazione andata in fiamme (ubicata al piano quarto ed ultimo di una palazzina).

Intervenute sul posto due aps (5/A e 6/A), una botte (AB/10), l’autoscala (AS/6), il carro teli, il carro degli autoprotettori.

Personale del 118 e FF.OO presenti in loco.

