Senza nuovi parametri, il Lazio rischia la zona gialla

Preoccupa l’aumento dei casi di coronavirus nella Regione Lazio. Dal bollettino diramato ieri, 20 luglio 2021, per esempio, i casi a Roma città sarebbero 557 e il tasso di incidenza è sopra quota 50.

Lazio: rischio zona gialla?

Se non dovessero passare i nuovi parametri per i colori delle regioni, il Lazio rischierebbe così di tornare in zona gialla già da lunedì prossimo, 26 luglio. Il cambiamento sostanziale sarebbe il ritorno alla mascherina anche all’aperto.

Con i nuovi parametri, invece, i colori potrebbero essere stabiliti non per l’incidenza dei casi ma per il tasso di occupazione dei posti letto ordinari e di quelli in terapia intensiva.

La Cabina di Regia dovrebbe essere convocata in questi giorni, pertanto potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio